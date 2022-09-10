台北市長柯文哲10日為民眾黨竹北市長林冠年助選時，針對曹興誠希望所有縣市長參選人，都要宣誓會抗中保台，直說他不喜歡這種作法，反問喊一個口號，簽一張紙就能解決台灣的問題嗎？柯並以「基隆捷運什麼時候開工？」回擊林右昌的指控。

柯文哲說，俄烏戰爭給我們很大的啟示，就是什麼可事情都有可能發生，一定要真正做好準備，不是喊口號，條約簽再多也沒有用，要實實在在的做事才是重點。

柯文哲說，他不喜歡這種浮誇作風，用口號治國和意識形態治國是他最討厭的，就直接把K下去！

至於林右昌批柯文哲基隆捷運是胡說八道的政治語言，想轉移城博會辦不好的焦點？柯文哲反擊說，政治的核心是執行力，他只問一句話就好，「基隆捷運什麼時候開工？」

柯文哲指批可事情無法解決，整天在講來講去，一個騙完拿另一個來騙，基隆捷運到目前都還沒有完整的規畫，他已點出最大問題，第一是誰來當主責機關，誰要來蓋，第二要怎麼攤，第三營運誰負責，第四虧損時錢要怎麼攤，說他講的政治語言，他只問一句基隆捷運什麼時候開工就好了！