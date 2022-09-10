賽車教父廖老大開連鎖飲料店爭議不斷。一名網友騎車經過台中大墩發現一家廖老大飲料店，竟然硬生生開在有台灣飲料霸主之稱的50嵐隔壁，引起網友熱烈討論，不少人看傻直呼，這是哪裡來的勇氣？是真的對自己很有信心，還是不知死活？

一名網友日前在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》上分享，騎車經過台中市大墩附近發現一間廖老大飲料店，店門口的兩側有「買一送一」的促銷立牌，招牌下方則掛著紅布條徵才，讓原PO看了直呼「連假開始了，該試試看嗎？」

從照片中可見，這家廖老大飲料店的旁邊竟是被譽為台灣飲料霸主之一的50嵐，讓不少網友驚呼，「開在50嵐旁邊是對自己太有信心，還是不知死活？」、「為什麼有勇氣開在50嵐隔壁？不懂」、「開在50嵐旁邊真的要跟廖老大say sorry了，50嵐直接贏」。

賽車教父廖老大前陣子跨足手搖飲料界，砸重金開連鎖飲料店「阿娘喂！廖老大」，引起關注，但開店不久後便傳出負面聲浪，許多人嘗試以後，紛紛發文批評說飲料不好喝。對此，廖老大親自巡視加盟店以後，發現許多家加盟店疑似是為了節省成本而沒照SOP做事，難怪最後飲料會不好喝。