許多女孩都非常敢於表達內心，更會把握機會主動出擊！雖然有這份勇氣讓不少人敬佩，且成功機率也比被動等待還高，但「星座大師」分享，這方法對於以下３星座男並沒有那麼奏效，相比熱情的表達愛意，他們更喜歡以慢節奏的觀察，對方看似越不在意反而更有機會吸引到他們。

水瓶座

追求水瓶男太主動會把他們嚇跑。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的思維本來就和一般星座不同頻，雖然和他們相處起來非常歡樂，但仍能感受到他們從骨子裡散發出來的疏離感，在社交喜好上他們更希望能握有主動權，對於沒興趣的對象提不起勁的狀態會非常明顯，若妳主動與水瓶男親近，反而會讓他們非常抗拒。

摩羯座

魔羯男見有對象對他們冷淡，反而會更加在意那個人。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座在交友上會比較慢熱，對待感情也稍顯被動，因此不少喜歡摩羯男的女孩，會忍不住搶先表明心意，但其實摩羯男真的對妳有意思就會變得主動，只是確定自己心意的時間會比較長罷了！若妳越冷淡，反而會讓他們更加在意，當魔羯男展開追求時可是非常給力的。

雙子座

用死纏爛打的方式追求雙子男較不奏效。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座性格逗趣，和他們相處都能感到愉快舒適！在生活中更喜歡發覺新鮮事物的雙子男，面對感情十分享受在「追逐」的快感中，因此越感覺得不到的對象，反而能激起他們的挑戰慾，若妳主動上門，容易讓他們瞬間無感，所以想吸引雙子男就要時刻保有自我姿態，等著他們來追求。

當然被動等待的同時，不代表不能主動創造機會，有相處的時機就要好好把握，不但能增加對方的關注機率，也能更深的觀察對方是否真是心中那位「真命天子」。