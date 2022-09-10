林姓人夫偷情辦公室女同事，多次與小三在摩鐵開房間，甚至在公司樓梯間「解決」，女同事稱不知林男已婚受檢察官採信，將她不起訴，後因曾用「偷情」2字形容兩人關係，法官改判其侵害林妻配偶權，應賠60萬元。

據判決書指出，林妻於106年8月產下1子後，林男就帶著她到美國登記結婚，並在臉書和IG大曬婚戒照片，2人隔年2月也在台灣登記結婚。

林男於107年6月至10月間和女同事搞起婚外情，在同一間摩鐵5度開房間，還直接在公司樓梯間「解決」三次，林妻看見兩人鹹濕的對話內容，氣得向小三提起通姦告訴及民事賠償80萬元。

女同事辯稱，與林男曖昧期間，不知道對方已婚，林男還曾持未登記結婚之國民身分證取信她，刻意隱瞞結婚之事實，林男向她說，他雖有女友，育有一子，但經常與女友吵架，希望分手後再與她正式交往，女同事解釋並未瀏覽過林男的IG、FB貼文，曖昧4個月後才發現林男已婚，此後未再與他聯絡。

檢察官採信女同事說法，將她不起訴，林妻不滿提出再議，但大法官後續宣告通姦罪違憲，刑事部分女同事不起訴處分確定。

而民事部分，林妻上訴後，士林地院更一審檢視2人對話，林男曾說「想做就去B3做，做完就回家」、「覺得妳屁股今天特別美」、「妳這個小褲褲是我一直期待的」、「覺得硬到雞雞有點酸」等語，而女同事也回應「我冷靜了，再來3次嗎」、「你看你又不是喬不出時間，卻只能為我喬出在梯間的時間，你說你除了想要的時候速速帶我去梯間解決外還做了什麼？我活該這麼作賤自己」、「就不喜歡你到晚上跟假日都不是我的，我偷偷吃醋在心裡」。

林男在偵查時表示他結婚登記後1個月，女同事便已知情，且曾在公司會議說到要去美國結婚，而女同事在訊息中曾用「偷情」2字形容兩人關係，法官認定她知情，確實侵害林妻配偶權，衡量兩造資力及加害程度後，判處女同事應賠償60萬元，可上訴。