哈利8日獨自前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）為女王奔喪後，9日便匆匆返回倫敦。

在英國女王彌留之際，查爾斯因為王室家族成員對薩塞克斯公爵夫婦充滿疑慮，他們深怕哈利即將出大爆料回憶錄，於是要哈利別帶梅根到蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

據《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，儘管女王辭世，舉國哀悼，但一場八點檔家庭悲喜劇也在英國王室內上演。當女王去世時，哈利夫婦剛好在英國，讓他們不必遠渡大西洋奔喪。

雖然近年來梅根夫婦和王室間齟齬不斷，可是沒人會剝奪哈利悼念心愛祖母的機會。不過，由於他們近年來的作為，儘管王室對病重的女王憂心不已，但當消息傳出，哈利和梅根都會前往巴爾莫勒爾堡時，卻引發王室幕後空前的恐慌。

消息人士透露，當哈利在浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）時，接獲父親查爾斯的電話，要他別帶梅根去巴爾莫勒爾堡。他告訴哈利，在這沉痛的時刻，帶梅根出席是不對，也不適當的。此外，他告訴哈利，凱特也不會去，只有至親才會出現。

BREAKING: Prince Harry has been seen boarding a plane at Aberdeen Airport.



He is understood to be the first royal to have departed - and was the last to arrive at the Queen's beloved Scottish holiday home yesterday.https://t.co/8AFWhoW82a



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哈利8日獨自前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）為女王奔喪後，9日便匆匆返回倫敦。

消息人士指出，查爾斯擺明了，梅根不受歡迎。另一方面，《電訊報》（The Telegraph）則報導，基於憲法，當威廉王子等王室高級成員去巴爾莫勒爾堡時，最初並沒有要哈利去。

一名王室消息人士說，「當你明知道，有人要出關於你的書大爆料時，就很難和這人在一起太久」。還有消息人士指出，「老實說，大家對哈利和梅根的行為普遍都充滿懷疑」。