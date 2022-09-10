受梅花颱風影響，中秋節連續假期最後一日（9月11日）台灣往返馬祖以及後壁湖、台東往返蘭嶼的航線，因海象不佳，業者已提前公告當日全數停航，交通部航港局呼籲當地旅客，提早搭乘10日的航班返台，以免滯留。

航港局指出，台馬航線11日受梅花颱風影響海象不佳停航，計有「台馬之星」於晚間10時基隆往馬祖航班、「台馬輪」於晚間9時30分馬祖往基隆航班停航。

另台東富岡及墾丁後壁湖往返蘭嶼航線，也將全數停航。至於富岡－綠島航線，也會因海氣象狀況影響船班開航。

航港局呼籲，規劃11日返回台灣的旅客，提前一天的航班提前返回。今日台東綠島、蘭嶼航線除正常航班外，也已協調航運業者規劃疏運旅客返台的船班調度，增開10個航次疏運因受影響提前返台旅客。

航港局公告9月10日、11日海運疏運開航情形：

（一）台馬航線：

10日加開／1航次，預計開航／3航次(馬祖往基隆2航次；臺北-馬祖1航次)；「臺馬之星」基隆往馬祖22：00表定1航次，仍需依當日11：00公告是否開航。

11日停航／2航次(「臺馬之星、臺馬」馬祖往基隆2航次) ；另基隆往馬祖22：00表定1航次，需依當日11：00公告是否開航。

（二）臺澎航線：

1.高雄馬公線：

(1) 10日無航班

(2) 11日正常開航1航次

2.布袋馬公線：

(1) 10日正常開航4航次

(2) 11日正常開航16航次

3.將軍東吉線：

(1) 10日正常開航4航次

(2) 11日正常開航4航次

（三）東琉航線

1.東琉線：

(1) 10日正常開航50航次

(2) 11日正常開航50航次

2.鹽琉線：

(1) 10日正常開航12航次

(2) 11日正常開航12航次

3.鵬琉線：

(1) 10日正常開航2航次

(2) 11日正常開航2航次

（四）東部航線

1.富岡綠島線：

(1) 10日開航16航次；停航3航次

(2) 11日預計開航29航次，並視海氣象狀況評估開航可能性

2.富岡蘭嶼線：

(1) 10日加開6航次，總計開航10航次

(2) 11日全數停航6航次

3.後壁湖蘭嶼線：

(1) 10日加開4航次，總計開航8航次

(2) 11日全數停航6航次