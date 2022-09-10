網紅廖老大近來爭議不斷，言論屢屢受到批評，他過去曾談及員工懷孕怎麼辦，廖老大表示「不是老闆做得奸詐，是員工太機X」，不用資遣她，只要職務異動，看是做警衛或清潔工，而薪水從4萬5變2萬5，引來各界撻伐；民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶也痛批，女性懷孕歧視是包括調動、降薪不友善的環境，這些都可能構成就業歧視。

賴香伶在臉書發聲指出，廖老大平常言論都很貼近民眾的心聲，大家都很喜歡，她也相當尊重欣賞廖老大的言論，但是這一次真的說得不對！女性懷孕歧視是包括調動、降薪不友善的環境。這些都可能構成就業歧視，而且別人公司如果跟著這樣做，那一家公司保證被檢舉，反而是害了別人。

賴香伶指出，台灣出生率全球倒數第二，如果沒有對懷孕女性友善職場，年輕人更不敢生小孩，請廖老大不要再散播這樣的說此言論，台灣老闆也有企業社會責任，應該一起創造對懷孕女性的友善工作環境。