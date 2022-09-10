民進黨台北市長參選人陳時中發布免治馬桶宣傳影片，引發爭議。針對網路流傳該宣傳片與電影「熔爐」片段進行改造的影片，陳時中競選辦公室昨日（9）稱已報警提告。對此，擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏表示，陳現在告選民，若選上市長以後就恐會告市民，他這種心態根本就是自以為皇帝。

李貴敏昨日在臉書發文表示，陳時中免治馬桶宣傳片引發偷窺爭議，他雖宣稱如造成誤解願道歉，不料隔幾日就翻臉不認人，又喊要對轉發影片與韓國電影二創內容的網友提告。李痛批，陳居然選舉選到劍指對公眾議題表達意見的民眾，今天告選民，是不是以後市民一旦有不同意見就會被告？陳難道完全不知道「言論自由」為何物？

李貴敏指出，從陳時中的言行可知，他一直不認為那支公廁偷窺影片有錯，迄今也感覺不到陳認知或了解，偷窺對於受害者所造成的傷害及恐懼。尤其陳現在突然要告網友，也再次證明他從來不認為那是自己的錯，而是市民誤解的錯；陳表示願道歉，也只是關心影響自己選情，並沒有深自檢討及認錯。

李貴敏直言，她對陳時中的態度並不意外，因為先前有民眾要當面陳情，國民黨台北市長參選人蔣萬安就好言以對，反觀陳卻是由隨扈粗暴地把民眾從公共場所推開。李痛批，「陳時中果真的是好大官威！」真不知道陳到底是選「公僕」，還是「皇帝」？

針對報警提告一事，陳時中昨日晚間在臉書發文表示「歡迎大家二創我的照片和影片！」除向因宣傳片橋段感到被冒犯的朋友表達歉意，並再次重申「惡意的毀謗，已脫離理性範圍，這不為任何人所樂見，競選辦公室已向警方報案處理」。