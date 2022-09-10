無黨籍台北市長參選人黃珊珊（後）10日出席「2022兒童慈善繪畫大賞」頒獎典禮，擔任頒獎人並和得獎小朋友合影留念。（趙雙傑攝）

陳時中先喊告再改口「歡迎二創」 黃珊珊舉1事狠酸：他不知自己政策滿稀鬆平常

民進黨北市長參選人陳時中的免治馬桶宣傳片，糟網友紛紛二創成KUSO影片，不料陳時中陣營卻在昨日表示已報警提告網友，引發反彈「綠共言論審查」，陳的陣營立刻又滅火表示「歡迎二創」，行為反復無常，對此無黨籍參選人黃珊珊表示，政治人物要有自己的定見，看起來陳時中沒有，也大酸陳時中，這樣怎麼當市長？

黃珊珊今上午出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動頒獎典禮，會前受訪被問及此事，黃珊珊表示，政治人物應有更大包容力，影片也是陳陣營先做的，當然可受公評，後又要提告，是不清楚二創內容還是兩面手法，「我先提告又歡迎二創，這件事情他到底有沒有定見？」

黃強調，有些可以告，但有些告不成，政治人物要有自己的定見，顯然陳時中沒有自己主要的定見，才會反反覆覆，這陣子很多狀況也都可以看出來。若沒有自己的定見想法，就會隨波逐流，或受到各種因素的影響，就連團隊也沒有辦法掌握陳時中的真正想法。

而談及陳時中對於自己臉書發布的「社群大平台」一無所知，黃珊珊再提起陳過往擔任衛福部長時的例子，表示陳時中不是現在才對自己政策不了解，當年3＋11爭議，陳時中也甩鍋內政部次長陳宗彥所做的，「他不了解自己的政策滿稀鬆平常的，如果都這樣處理，他怎麼當市長？」