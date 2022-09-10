鎖港北極殿千秋寶艦民國107年由王船匠師王旭輝打造，10日舉行出巡遶境試航大典，沿途家家戶戶擺香案恭迎，焚香祝禱。（澎湖縣政府提供）

就在國內新冠肺炎BA.5疫情恐有再起之際，澎湖縣長賴峰偉10日上午參加鎖港北極殿千秋寶艦遶境活動，他誠心向玄天上帝及梁、田、柳、甘、吳五府千歲祈求，希望能庇佑境內家家戶戶平安健康、消災植福，澎湖鄉親都能安居樂業，台灣的疫情消散，百業也恢復往日繁榮。馬公市長葉竹林全程參加，並親自下場抬轎。

賴峰偉表示，澎湖鄉親參與遶境的每一步，都代表著祈求合境平安、幸福，大家一步一腳印的虔誠祝禱，也象徵累積澎湖幸福的標誌。相信這幾年在神明保佑下，民眾都能安居樂業，平安圓滿。不過，賴峰偉也提醒澎湖鄉親，新冠肺炎BA.5疫情似乎有復發趨勢，民眾務必要做好自我保護，提高警覺，保護自己身體健康。

已無黨身分參選澎湖縣長的馬公市長葉竹林，也利用此次鎖港北極殿千秋寶艦的繞境活動，親自下場參加聖駕抬轎手的工作，希望藉由民俗活動跟鄉親「搏感情」，對於吸納馬公澎南地區的選票幫助很大。

鎖港北極殿千秋寶艦民國107年由傳統王船匠師王旭輝打造，歷時兩年，在109年完成。10日舉行試航大典，出巡遶境，沿途家家戶戶擺香案恭迎，焚香祝禱，鞭砲聲響起，熱鬧非凡。