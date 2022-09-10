9月9日，《禁止生物武器公約》締約國協商會議在瑞士日內瓦閉幕。這次會議的主題是審議美國的遵約問題。俄羅斯提交了一系列美國違約的證據，其他締約國也提出了一系列問題，美國作了答辯。中共黨媒《人民日報》今天刊出署名「鐘聲」的評論文章稱，美國到底是遵約還是違約，真相並不遙遠，但癥結在於其拒絕接受調查。反躬自省，接受核查，是美國建立公信力的唯一出路。

文章稱，美國仍然在重復陳詞濫調。對一些關鍵問題，特別是美國從國外轉運了多少病毒樣本和生物數據，用於什麼目的，是否在國外開展美國國內禁止的研究等，美方要麼矢口否認，要麼避而不談，要麼轉移話題。這不僅沒有消除國際社會的疑慮，反而進一步增加了國際社會的擔憂。

文章稱，國際社會對美國這個「生物軍事帝國」的疑慮早已有之。本次協商會議是《禁止生物武器公約》締約國第二次正式審議某個締約國的遵約問題，25年前，第一次協商會議舉行時，坐在「被告席」上的也是美國。

文章指責，美國當年和侵華日軍731部隊進行「骯臟交易」，繼承其罪惡遺產，並以此為基礎在德特里克堡基地建立了本國的生物武器計畫。1975年《禁止生物武器公約》生效後，美國的相關研發活動仍在繼續。只不過，美國將其生物武器計劃包裝成了「公共衛生活動」。

文章指責，幾十年來，美國打著公共衛生等旗號，在全球各地開展生物軍事活動。美國還拼湊出一套「美國主導下的合作造福世界」的敘事，企圖脅迫其他國家為其生物軍事活動背書。美國將國際社會的合理質疑污蔑為「主觀臆斷」和「空穴來風」，甚至輕描淡寫地用「我自查過了」來搪塞。這樣的雙重標準，這樣的傲慢態度，暴露的是美式強盜邏輯：我調查別人，天經地義；別人質疑我，「虛假信息」。

文章稱，美國到底是遵約還是違約，真相並不遙遠，但癥結在於其拒絕接受調查。美國曾強烈呼籲國際社會盡快建立《禁止生物武器公約》核查機制，卻在2001年以「核查損害美國的安全和經濟利益」「生物活動不可核查」為由，獨家退出《禁止生物武器公約》核查議定書談判。至今，美國還在以同樣的理由，獨家阻撓重啓相關談判，對國際社會調查德特里克堡基地的要求更是充耳不聞。對國際規則，美國始終是一副「合則用、不合則棄」的做派，說到底還是唯我獨尊的霸權主義在作祟。

文章稱，本次協商會議雖然閉幕了，但國際社會對美國生物軍事活動的疑慮遠未終結。究竟是誰在打著「基於規則的國際秩序」的旗號破壞國際秩序？究竟是誰在屢屢散布虛假訊息？美國應該也必須給國際社會一個交代。反躬自省，接受核查，是美國建立公信力的唯一出路。