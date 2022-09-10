「霸王花」胡慧中早年與胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞齊封「台灣四大美女」，34年她嫁給香港民政事務局前局長何志平，育有一名現年22歲的女兒何嘉珍，近來卻傳出感情糾紛，與曾上交友節目《非誠勿擾》的「梁勇」交往又閃電分手，近日梁勇更發影片，痛批何嘉珍交往期間說謊，他從沒跟何嘉珍要錢，反倒是何嘉珍私下常常跟他要禮物。

身為大美女胡慧中女兒的何嘉珍近年常現身社群網站，但因為外型常常受到批評霸凌，上月底參加過《非誠勿擾》的嘉賓梁勇自曝與何嘉珍戀愛ING，不僅曬出兩人放閃照片，還稱女友是「胖胖的香港小公主」，梁勇甚至曬出和胡慧中合影，可見已到見家長階段，但幾天後梁勇刪光照片，何嘉珍則回應網友，兩人確實已經分手。

何嘉珍常因外型遭批評。（圖／翻攝自何嘉珍Jasmine、瓜田醬微博）

梁勇曾曬與胡慧中合影。（圖／翻攝自解娛花微博）

疑似不堪閒言閒語壓力，梁勇最近曬出影片訴苦，稱想為自己討一個公道，澄清兩人交往期間他沒花過女方一分錢，約會都是他出的錢，駁斥吃軟飯傳聞，且何嘉珍常跟他要禮物，梁勇從何嘉珍那邊只得到過一頂便宜的帽子，讓梁勇認為網上抹黑都是子虛烏有，一度得到憂鬱症。

梁勇發影片抨擊何嘉珍。（圖／翻攝自湖南劉鳳中微博）

梁勇進一步說，後來何嘉珍沒為他澄清，還關注起抹黑他的人，讓他覺得背後中刀，他發訊息請何嘉珍幫忙澄清，女方已讀不回，見梁勇威脅說要公開對話，何嘉珍才回會考慮一下，但第二天就封鎖梁勇。說到最後，梁勇強調跟何嘉珍交往時句句真心，反而是女方習慣性愛說謊，談過3次戀愛卻裝零交往經驗，對上述指控，何嘉珍暫時沒有正面回應，只按讚了幾個網友留言，內容包括：「合格的前任就應該像死了一樣」、「談戀愛不跟男朋友要禮物和誰要，正常談戀愛這些不是正常操作嗎，什麼時候是渣的理由了」。