監視器拍下男子行竊過程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄近期連續發生娃娃機店遭竊案，警方獲報後調閱監視器，發現35歲徐姓竊嫌穿著反光背心佯裝成保全，趁深夜時刻先到民族車站偷機車代步，再到娃娃機店行竊後變賣現金，警方查出，他連偷4家店和偷機車，最終在一家娃娃機店內將人逮捕。

三民二分局民族所於今年8月30日及9月1日分別獲娃娃機店報案，指出機台上方的公仔及大布偶遭有心人士偷走，損失約新臺幣4萬5000元，監視器拍下一名穿著像是保全制服、反光背心、頭戴安全帽的男子，拿著黑色塑膠待搜刮商品，警方即成立專案小組深入追查。

經調閱監視器發現一輛涉案車輛，但車主到案後卻表示自己每日上下班將機車停於車站附近車格，搭車往返高雄、屏東2地通勤，車子並未失竊。經警方擴大調閱監視器發現該車於深夜時，遭這名穿著反光背心的男子竊走，騎乘至三民區九如一路、民族一路及應昇街上的娃娃機店家內偷娃娃，得逞後裝沒事又把機車停回原位，企圖造成斷點並嫁禍給車主。

專案小組調閱近500支監視器，在7日19時許在新興區六合二路某娃娃機店家內將35歲的徐姓竊嫌拘提到案，他自稱是到跳蚤市場將娃娃公仔賣給不特定民眾，得手約9000元已經全都花光，警方更查出徐嫌共犯下2件機車竊案及4件娃娃機店家竊案，全案依刑法竊盜罪移送臺灣高雄地檢署偵辦。