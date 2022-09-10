民進黨台北市長參選人陳時中今與財經人士爬山，被問到國民黨台北市長參選人蔣萬安昨在臉書要陳時中不要用法律壓迫網友言論自由，並呼籲蔡總統立刻放棄「中介法」，還稱團隊會提供民眾法律諮詢；陳時中說，「很好啦，每一個人有自己立場，如果他自己有這樣的情況，就看他有什麼樣的反應，我們就拭目以待」。

陳時中被問到有關免治馬桶政策影片遭變造，昨天因此報案風波引發網友反彈，認為「二創」恐受波及時表示，報案是怕被操作，但基本上對二創都予以尊重，任何人超過底線，團隊都會處理，但不會任意提告，言論自由、創意都尊重。

他說，他們對二創、迷音圖基本上都尊重，但因為那支影片有誤導之虞，對社會造成傷害，所以團隊才去報案，盼把事情瞭解清楚。

由於報案遭國民黨台北市議員徐巧芯嗆，「要告連她一起告」，陳時中表示，徐巧芯如果超過底線，團隊也會處理，但自己不會任意提告 ，會讓大家有所創意，言論自由也尊重。

陳時中今與財經界人士謝金河從冷水坑爬到擎天崗，謝金河參與近千次的捷兔跑山活動，體力比陳時中好很多；陳時中受訪表示，謝金河對台北生態議題很關注，兩人談了「綠色台北」，「但大部分都是謝董在談，他體力比較好，我一面聽一面喘」；謝金河則說，希望陽明山的碉堡、草原與牛群可以成為市民的日常，未來如果陳時中當市長，可以讓台北市做得更好，「我們樂觀其成」。

謝金河則說，陳時中參選之後，前幾個替陳「上課」的人，自己對國際經濟情勢，還有山林環保、陽明山很多步道都很關心，就順便把陳時中帶來看。