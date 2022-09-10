Derek Jeter is back in the Bronx, in The House That Jeter Built. pic.twitter.com/SCV8vU52hS — MLB (@MLB) September 10, 2022

傳奇球星吉特（Derek Jeter）10日回到洋基主場與老東家與球迷團圓，這是給他入選名人堂遲來的表揚儀式（因為疫情延後）。這是吉特2017年以來首度在此地現身，獲得球迷熱烈歡迎。「我在紐澤西出生，在卡拉馬祖（密西根州）長大，現居住邁阿密。但是在你們面前，在這裡才真正讓我有家的感覺。基於許多原因，我知道大家過去幾年不常看到我，但我希望未來可以常常看見大家。」

生涯5次世界大賽冠軍，吉特象徵洋基王朝的美好年代，也是最後一任洋基隊長。他退役之後在2017年入股馬林魚，擔任執行長經營球隊，直到今年2月底宣布離開，終於可以毫無忌憚再度與洋基球迷見面。吉特還提到「法官」賈吉（Aaron Judge）本季的驚人表現：「他敲了55轟，我無法體會，光是安打就很難了。他還能敲安維持打擊率真是非常厲害。」

A first pitch for @DerekJeter on the night the @Yankees honor him for entering the Hall of Fame.



(MLB x @SIRIUSXM) pic.twitter.com/HHZnAG4IiD — MLB (@MLB) September 9, 2022

吉特公開感謝洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner），觀眾報以掌聲，接著他又感謝總管凱許曼（Brian Cashman），球迷當場噓聲大作，吉特笑說：「看得出你們準備好進軍季後賽了。」

這場比賽的開球嘉賓自然是吉特，有趣的是他當年曾告誡前總統小布希（George W. Bush）要站在投手丘上開球才不會被噓，小布希也真的照做並穩穩投進好球帶。這次吉特自己反而要在投手丘前的近距離開球，而且還投得很歪，他坦承退役後就沒練球了。