中國大陸周五（9日）新增逾1200例新冠本土病例。中疾控流行病學首席專家吳尊友指出，近期新冠疫情此起彼伏，每日報告確診和無症狀感染在千例以上的嚴峻形勢已持續約一個月，是自武漢疫情以後，除上海疫情之外，疫情形勢最為嚴峻、複雜的。

吳尊友在微博發文指出，海南嚴重疫情剛趨控制，西藏疫情仍處高位，其他省份又陸續現疫情。新報告疫情省份一旦發現就有幾十甚至上百名感染者。

他認為，出現當前這種嚴峻疫情形勢，主要是周邊環境和變異病毒兩方面原因。首先是西太平洋已成為全球第五輪疫情中心，中國作為西太平洋區域的一個成員國，受到周邊國家和地區嚴重疫情的影響，對中國造成「外防輸入」的巨大壓力，是造成中國近期嚴峻疫情形勢的主要外圍原因。

其次是，中國「內防反彈」也面臨新挑戰。Omicron變異毒株的出現，使隱匿性傳播更為常見，也為防控增加難度，「我們對隱匿性傳播的認識還非常有限。不清楚隱匿性傳播究竟是如何發生的。但凡查不到源頭的感染，都可以歸結於『隱匿性傳播』」。

吳尊友表示，是何種原因造成感染者中部分人出現核酸檢測陰陽交替現象，目前還不清楚。這種陰陽交替在「隱匿性傳播」中究竟發揮多大作用，也需進一步研究。但這現象無疑給防控帶來巨大挑戰。

面對當前疫情，中國國務院聯防聯控機制9日召開視訊會議，副總理孫春蘭要求牢牢守住不發生規模性疫情的底線，高效統籌防疫和經濟社會發展，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。