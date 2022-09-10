今天是中秋節，蔡英文總統今在社群平台（臉書、ig）上發布與插畫家「喂，wei」聯名的中秋節賀圖，祝福粉絲們佳節愉快。

民進黨表示，圖中除了有帶著柚子帽的Q版蔡英文總統外，還有她的兩貓四狗，也讓蔡英文總統在臉書上直呼「真的很可愛」。此外，蔡英文總統也特別呼籲，請大家一起為國軍加油，感謝國軍在連假期間堅守家園。

民進黨指出，台灣的創作能量豐沛，從八月中在高雄舉辦的文博會就能充分感受。本次參與中秋賀圖聯名的插畫家「喂，wei」從2012年開始經營圖文創作品牌，跨足漫畫、社群經營、IP角色周邊等，除了可愛風格廣受粉絲喜愛外，更在今年的文博會獲得「CET BEST AWARD 金獎」肯定。

民進黨指出，小英總統時常和插畫家聯名，像是：2020年耶誕節與圖文作家「ㄇㄚˊ幾」合作推出賀圖、「小學課本的逆襲」跨年圖卡，2021年與 「廢物女友」合作春節插畫等，藉此表示總統對台灣圖文創作者創意的肯定，也希望能透過療癒的插畫，分享中秋祝福給所有國人。

除了聯名插畫圖卡，民進黨強調，今年中秋節插畫家「A RAY」更是將收到的文旦彩繪成蔡英文總統的Q版模樣，而蔡英文總統也將照片上傳在她的Instagram上，提醒國人「烤肉之餘不妨吃顆文旦，解解膩」，邀請大家一起支持農民。