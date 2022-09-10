張尚文提醒，家中有小朋友的民眾，可以將拉繩等物固定較高位置，因為遭拉扯勒頸可能30秒到1分鐘就會引發窒息，呼籲民眾要多加留意。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化1名4歲巫姓小弟9日下午在家裡玩耍時，不小心被窗簾拉繩勒住頸部窒息，男童爺爺發現時孫子已經躺在地上一動也不動，嚇得趕緊叫來兒子並撥打119求救，索性男童父親跟著119執勤員電話指導CPR後，成功恢復小朋友呼吸心跳，目前昏迷指數已經恢復到10分，不過仍在醫院觀察當中。

家住溪湖的巫姓小弟，不慎被家裡1樓客廳的窗簾拉繩勒住頸部，當時在家中的爺爺率先發現，趕緊將吊在拉繩的孫子抱起，哭喊兒子並撥打119求救，隨後由巫小弟的爸爸接手，前後CPR將近3分鐘的時間，救護人員就趕到現場接手，經過醫院搶救小男童順利撿回一命，男童爺爺相當自責，怪自己沒有看顧好。

男童父親表示，因為在工廠工作時有學過CPR，因此有一些概念，聽到父親在叫時心裡都涼了一塊，但當下顧不及太多，趕緊先操作，後來在119勤務人員的協助，一個步驟一個步驟操作，大概過了30秒兒子就有反應，接著持續施以CPR直到救護人員到來。

警消表示，接獲通報時家長相當著急，男童父親表示孩童呼吸感覺不太正常，且逐漸微弱，立即指導實施CPR，在救護車抵達前男童父親持續施作，最後在雙方的配合與努力下，男童父親才說小孩嘴唇逐漸紅潤，恢復呼吸，從死神中搶回孩童的生命。

當時協助指導的119執勤員陳彥妤表示，回想當時的情況真的很緊急，加上自己育有稚女，所以相當能夠感同身受，當下每一分鐘都是關鍵，直到聽到男童父親說已經恢復呼吸，才鬆了一口意。

彰基醫院外科部主任張尚文表示，9日巫姓送抵彰基時昏迷指數僅3，經治療觀察已經恢復到10分，眼睛也可自主性張開，四肢動作也有動作，但偏向是無意識的擺動，呼吸器也已經拔離自主呼吸，未來將建議施以高壓氧治療，來加速恢復小朋友腦部的恢復。

張尚文也說，男童家屬表示發現男童頸部已經纏著株連，呈半坐姿的姿勢，臉色發白沒有呼吸，因此提醒民眾，心肺復甦的學習真的相當重作，特別是家中有小朋友的民眾，可以將拉繩等物固定較高位置，因為遭拉扯勒頸可能30秒到1分鐘就會引發窒息，呼籲民眾要多加留意。