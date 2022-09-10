為了衝刺選情，總統蔡英文8日前往新北市替民進黨新北市長參選人林佳龍站台，蔡提及她本身是新北市民，所以一定要替新北市挑選一個最好的市長，林佳龍就是她心中最好的人選。對此，資深媒體人韋安直言，就算蔡總統到新北50次，神仙也難救林的選情。此外，韋安也列舉兩樣侯友宜「史詩級」的政績，並斷言，不僅林佳龍不可能以「剪刀差」勝選，綠營新北整體議員選情也可能會「史詩級」崩盤。

蔡英文日前替林佳龍站台時表示，林佳龍是精挑細選下決定出來最好的人選，且林佳龍曾在台中蹲點10年，十年磨一劍最後順利當選台中市長，儘管2018年因為環境因素的關係沒有成功連任，但他任內打下的基礎，直到現在的台中市府仍在延續中。對此，韋安今(10)日在臉書直言，就算蔡總統到新北50次，神仙也難救林佳龍的選情！

針對林佳龍稱現在士氣越來越好，市民的支持與信任也越來越多，韋安酸根本只是自我感覺良好。韋安列舉侯友宜兩樣「史詩級」的政績，首先，30、50年都無法解決的城市發展和治理難題，包括新北五股垃圾山整治、泰山塭仔圳市地重劃工程，侯友宜2018上任後就全面啟動，現在已接近完成。前者解決污染、公安、違建和違法工廠問題，後者則為新北提供2.6個信義計畫區、5個大安森林公園的城市發展面積。為台灣打造了「新國門」。

此外，韋安提及新北三環六線交通建設，2020年已完成淡海輕軌第一期，以及環狀黃線營運通車。加上今年底將通車的安坑輕軌，4年內新北境內增加26公里軌道建設和26座車站，達成總計93公里78座車站的軌道交通具體成果。依照目前已核定計畫施工到2030年，則可實現新北市捷運路線達到139公里121座車站，每10萬市民享有3座車站。讓新北與東京(3.1座)、首爾(3座)平行，並超越新加坡(2.2座)，成為便捷交通建設的國際級都會城市。韋安直言，不僅林佳龍不可能以「剪刀差」勝選，綠營新北整體議員選情也可能會「史詩級」崩盤。