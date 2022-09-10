張景森分析楊丞琳事件「紅軍」操作 黃珊珊：內政部有紅軍臥底？

藝人楊丞琳「海鮮說」引起各界討論，行政院政務委員張景森認為，事件源頭其一可能是紅軍掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，因此開啟認知作戰，不過此一推測卻讓無黨籍台北市長黃珊珊相當不屑表示，紅軍已經滲透到內政部小編了嗎？重點是政府不應該用任何惡劣的方式傷害自己的國民。

張景森日前針對楊丞琳事件曾逆風發文，「把霸凌當有趣，這讓我不寒而慄。」台灣的網路不應該染上這種小粉紅的文革風，否則真的有點可怕。張景森昨再表示，邀請大家來做柯南，查清楚楊丞琳事件的源頭，張景森也分析多種可能，其中提到紅軍認知作戰可能，引發熱議。

黃珊珊今上午出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動頒獎典禮，會前受訪被問及此事表示，意思是說內政部也有紅軍臥底嗎？黃強調，重點是政府不應該用任何惡劣的方式傷害自己的國民，且源頭若是紅軍，為什麼內政部小編要跟著走呢？這也是被紅軍滲透的嗎？

另前聯電董事長曹興誠一再挑起台灣統獨意識問題，並強調每個縣市首長、議員都應該表態宣誓抗中保台，對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，台灣哪個人不保台，自己全家都是軍人，每一天都在保台。

黃珊珊表示，相信台灣每一個人都在保台，「台灣人只要團結誰都不能欺負我們」，並痛批部分人士，每天搞內部分化，才讓別人有機可趁，把自己的同胞搞分裂才是不負責任，不要再撕裂台灣的社會，每一個人都在保台。