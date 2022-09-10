大陸《環球時報》-環球網10日報導，中國歐盟商會主席伍德克接受專訪表示，歐洲需要中國的勝利和繁榮，雙方不能與彼此脫鉤。他同時表示，中國市場像是歐洲企業的「健身俱樂部」，迫使歐洲的公司不斷學習，變得「更快一點，更好一點」。

《環時》報導，伍德克在出席太和智庫主辦的第六屆太和文明論壇期間受訪。2021年3月歐盟就新疆問題制裁中國官員、中國隨後制裁10名歐洲議員反制後，中歐關係急轉直下。耗費兩國商界多年談判達成的「中歐全面投資協定」被凍結，歐洲內部呼籲「與中國脫鉤」的聲音也不絕於耳。

對此，伍德克表示，歐洲不能與中國脫鉤，正如中國也不能和歐洲脫鉤。盡管新冠肺炎疫情導致雙方在人員交流上出現困難，在一些技術領域雙方各有限制，但整體來說，脫鉤並沒有真正發生。

「我們需要中國取得勝利和繁榮，因為中國對我們來說是一個巨大的市場」，他表示，歐洲不僅在貿易和投資領域需要中國，在碳中和、設備、軟體等方面，歐洲也都需要和中國有更多合作，尤其是研發領域。

伍德克形容說，中國像是歐洲企業的「健身俱樂部」。他解釋稱，中國有難以置信「挑剔」的客戶群，這使歐洲企業們不得不不斷地變得「再好一些」。「比如，大多數中國客戶並沒有太強的品牌忠誠度，在德國，我爺爺買了一輛賓士，我爸爸買了一輛賓士，那我也很自然地會買一輛賓士。但到了中國，你會發現，人們不想再要這些平淡無奇的汽車了，他們想要一台帶輪子的電腦！」他認為，這讓歐洲企業學到很多東西，對企業的發展十分有益。

這名歐洲商界人士表示，歐洲企業對中國市場仍舊有興趣，中歐商會的統計數據顯示，歐洲前十大企業（其中包括5家德國公司和5家歐洲其他國家的公司）仍然在中國投入大量資金，沒有一家離開。

不過，他提醒稱，最近幾年，非前十的歐洲公司正在更多向東南亞等地區投資，而在中國的增量投資放緩。他建議，中國應採取更多開放性措施，以吸引到與其規模相適應的外國投資。

關於「中歐全面投資協定」，伍德克稱，中歐商會在過去七年裡為該協定付出了非常多努力，盡管美國在2020年12月對此施加了巨大壓力，但最終雙方還是達成了這份「值得驕傲的、真正有益於中國和歐洲商業的東西」。但鑒於雙方取消對對方制裁的幾率很小，未來兩到三年內，該協定恐看不到重啟的希望。

但他希望，在更遠的未來，該協定仍有重啟的希望。「在聖經中，我們經常要過幾個壞年頭，然後才能擁有幾個好的年頭。也許，我們要等上幾年，然後好日子才會來」。

他表示，如果歐中關係有一塊畫布，那畫布上的確有一些「暗色的點」，「但我們不應糾結於此，而是應該看看，能再放上去多少積極的、色彩鮮豔的點」。他表示，歐洲和中國有不同的制度、不同的政治觀點，也許一些爭議很難得到解決，但雙方應該停止說教，停止互相指責，且必須找到共同相信的話題，比如碳中和、科技研發、生物多樣性等，並推進在這些領域的合作。

他表示，自己仍對歐中關係尤其是經貿領域的合作報以樂觀態度，「我們的關係是複雜的，但也有非常積極的一面」。