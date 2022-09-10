九合一選戰白熱化，民進黨持續透過社群與粉絲互動，今官方LINE＠、Instagram再出新招。蔡英文總統的[email protected]推出「吉祥籤詩」活動，民進黨LINE＠推「中秋同框賀卡」，與未來的縣市首長一起中秋團圓，民進黨Instagram則在限時動態玩燒腦猜謎。

蔡英文總統的LINE日前推出「女力連線」互動圖卡，邀請支持者點選女力金句，得到專屬女力圖卡，獲得網友青睞。中秋佳節也同樣推出專屬於LINE好友的「吉祥籤詩」活動，支持者只要點選不同樣貌的月餅，即可得到六都首長候選人的吉祥籤詩。

民進黨舉例，陳時中的祝福是「全家賞月團圓中，連假不必調鬧鐘」；林佳龍的祝福則有藏頭句「佳節團圓真甜蜜、龍情厚意享福氣」；鄭運鵬與蔡其昌的祝福也都有名字入詩，分別是「佳節好運旺旺來，鵬友相聚好愉快」、「其開得勝迎中秋，生意昌隆慶團圓」。

此外，在民進黨官方[email protected]帳號頁面，也推出中秋活動，網友可點選居住縣市、上傳照片後，即可獲得專屬的「中秋同框賀卡」，另外還有三款蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長的隱藏版同框照等著大家來解鎖，讓中秋賀卡成為可攜式「行動看板」，透過手機讓支持者傳給親友祝福。

而在民進黨官方Instagram也利用限時動態的問答互動功能，精選六則與各縣市首長候選人有關的謎題，邀請網友選出正確答案。

民進黨表示，針對不同社群平台，推出不同的小遊戲，增加和選民的互動，同時趁著中秋佳節，也設計出專屬賀卡，讓使用者製作電子化卡片，透過社群轉傳給親友祝福。而有趣的IG謎題互動，更能讓網友在解謎過程中，更了解各候選人的背景。

民進黨表示，選戰必須透過不同方式去增加候選人的曝光度，並讓民眾進一步有興趣相關的政策，透過不同平台也要推陳出新不同的活動，讓選民感到新鮮，並願意參與互動，這次民進黨官方LINE＠推出中秋賀卡活動為9月10日開始至11日晚間截止。