2022新北市眷村文化節開跑，為了慶祝新北市眷村文化園區空軍三重一村活化成功，文化局也舉辦「眷開新局-空軍三重一村活化成果啟動儀式」，新北市長侯友宜協同原眷戶蕭知三夫人蕭張世英，發送棗發饅頭和發糕給予新眷戶。（蔡雯如攝）

2022新北市眷村文化節開跑，為了慶祝新北市眷村文化園區空軍三重一村活化成功，文化局也舉辦「眷開新局-空軍三重一村活化成果啟動儀式」，新北市長侯友宜協同原眷戶蕭知三夫人蕭張世英，發送棗發饅頭和發糕給予新眷戶。（蔡雯如攝）

2022新北市眷村文化節開跑，今年以新眷時代為主題，即日起至10月10日舉辦周周有市集、演唱會等活動，為了慶祝新北市眷村文化園區空軍三重一村活化成功，文化局也舉辦「眷開新局-空軍三重一村活化成果啟動儀式」，新北市長侯友宜協同原眷戶蕭知三夫人蕭張世英，發送棗發饅頭和發糕給予新眷戶，祝福民間單位進駐順利、早早發財。

侯友宜說，空軍三重一村曾是軍人和軍眷的住家，傳承著世世代代的歷史記憶，如今用部分委外（OT）、部分自營方式經營，引進民間文創、藝術等品牌進駐，希望活化三重一村的空間，也賦予在地意義新的價值，後續該地將轉型為文化協作創生基地，希望開創新眷時代。

文化局指出，空軍三重一村是北部僅存的防砲眷村，也是本市法定文化資產眷村類首例，2019年修復後吸引近68萬人參觀，市府更積極引進民間資源活絡，考量現在整體經濟環境，採用委外、自營分別處理。

委外經營已由「時藝多媒體傳播股份有限公司」取得，預計2024年可對外營運；自營採綜合評選，以較優惠租金，承租8間眷舍給台灣文創品牌「毛毛蟲創意行銷有限公司」等8個設計、藝術、生活等產業品牌進駐，預計12月底前可完成進駐，明年續行招租另外15間眷舍。

文化局表示，2022新北市眷村文化節接下來將推出一連串活動，今晚間7時起有中秋賞月演唱會，歌手伍浩哲、江玉如將演唱國台語經典歌曲，還有趣味剝柚子大賽，現場有眷村市集美食，10月1日將有「眷力全開-北北基桃眷遊嘉年華」、10月8日有眷有新意-雙十迎新舞會，詳情可至空軍三重一村網站（https://www.culture.ntpc.gov.tw/military_village）查詢。