民眾黨竹北市長參選人林冠年10日成立競選總部，黨主席柯文柯特別到場為林披掛彩帶加持，柯文哲指竹北市是新興城市，好的城市規畫可以減少幾10年後的問題，林冠年有城市規畫的專業背景，相對於其他政黨參選人，林很適合擔任竹北市長。

柯文哲說，選舉不要說在幾個爛蘋果選1個，應該是那1個比較好，台灣政治長期以來是民進黨和國民黨最大，民眾黨這次選舉口號是「民眾新希望」，主要是目前台灣社會氛圍對民進黨失望，對國民黨到了絕望的地步。

柯文哲說，他感覺不到國民黨和民進黨有什麼不一樣，大家會說在統獨，但台灣現階段可能獨立嗎？可能與大陸統一嗎？唯一不得已的選擇就是維持現狀？即然台灣不可能獨立也不可能統一，民進黨和國民黨在亂什麼？

柯文哲說，政治要落實在民眾生活的每一天，民眾關心的是路平溝通燈亮及小孩子的教育，不要每天打高空，在各地區爭取行政權都有把握，也希望這次選舉大家給民眾黨一個機會！

柯文哲以股票形容民眾黨是潛力股，與其他政黨不一樣的就是有認真的文化，每天進步一點，希望民眾黨的候選人把最好一面做出來，在過程當中證明是好的來說服人民。

柯文哲指林冠年來竹北相信竹北會更好，要來城市規畫，不是要抄地皮。並指竹北市和新竹市東區民眾黨立委選舉在全台得票率最高，問題是他連竹北都沒來過，表示這裡高級知識份子很多，要改變台灣竹北市就是一個機會！