行政院政務委員張景森認為藝人楊丞琳「海鮮說」爭議是一個成功的資訊戰，「紅軍」已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，對此，國民黨台北市議員王鴻薇說，沒想到民進黨政府這個時候居然還可以拗說自己的操控失誤都是中共害的，炮轟民進黨只要出事就大喊：「一切都是阿共仔的陰謀啦！」如果自己都不檢討，只會造成更多的國人的對立與反效果。

王鴻薇說，楊丞琳影片發布自7月，事隔整整2個月，才在網路上瘋傳，不少攻擊者是綠營政治人物、網紅、側翼粉專，尤其是內政部直接製圖嘲諷，帶頭霸凌百姓，引起社會觀感不佳，才將圖片悄悄換掉，「這也能扯阿共仔陰謀？有夠丟臉！」

王鴻薇直言，這波民進黨網路操作顯然失控，民眾並非一面倒的跟著攻擊楊丞琳，也部份加深民進黨負面觀感，沒想到民進黨政府這個時候居然還可以拗，說自己的操控失誤都是中共害的、都是民進黨政府以及綠營網軍被中共誤導，才打出這麼荒腔走板的內容。

她也酸，「不說是行政院政務委員，我還以為在地下電台」，民進黨只要出事就大喊：「一切都是阿共仔的陰謀啦！」就可以解套，事件源頭是綠營決策錯誤，如果自己都不檢討，只會造成更多的國人的對立與反效果。