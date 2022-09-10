警方查獲槍枝及21發子彈。（警方提供）

65歲郭姓男子疑在西門町一帶販毒，日前看準中秋節連假將至，想要進貨大賺一筆，因擔心黑吃黑，透過管道以5萬元買來1把槍枝及21發子彈防身，郭6日藏身在西寧南路某旅館，在等上游聯繫取貨，但萬華警方早一步獲報，破門攻堅逮捕郭嫌。

警方指出，郭嫌多次因毒品、槍砲案件入獄，出獄後常在西門町一帶活動，疑似重操舊業繼續販毒，日前他突然透過管道，向人購得1把改造手槍，想趁連假前大量批毒轉賣，郭這段期間，每隔1天就變1家旅館投宿，藉此躲避警方查緝。

萬華警方經循線追查，6日鎖定郭在西寧南路某旅館，趁他熟睡時破門逮人，郭看到警察時原本還裝傻，表示：「我身上什麼都沒有！」警方後來仔細蒐查，在浴室天花板發現有1處貼皮板十分異常，搬開後起獲1把槍械及21發子彈。

郭嫌否認販毒，辯稱是因興趣才會買槍來玩，警方偵訊後依槍砲罪將他移送法辦，另擴大清查相關的販毒網絡。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！