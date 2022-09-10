華為創辦人任正非日前坦言，未來10年是非常痛苦的時期，要求員工把「活下來」當作首要任務，而華為輪值董事長、任正非女兒孟晚舟也表示，華為正面臨前所未有的挑戰。在如此嚴峻的情勢之下，傳出華為已將部分在俄羅斯員工轉移至中亞，避免遭受西方二度制裁，導致跌跌不休的營收雪上加霜。

莫斯科時報報導，華為因為擔心西方二度制裁，在俄烏開戰後，即使未宣布退出俄羅斯市場，仍將在俄羅斯的部分員工遷往哈薩克及烏茲別克，其中，包括中國大陸經理和俄國員工。華為在俄高層向俄媒Vedomosti證實確有其事。

專家表示，華為此舉除了閃開二次制裁，同時避免丟掉歐洲市場。

市調機構Infoline-Analytics 負責人Mikhail Burmistrov指出，華為聽到美國發出新的信號，先將業務轉移再透過平行輸入的方式，將產品銷往俄羅斯。

其實自俄國攻打烏克蘭以來，華為已關閉在俄羅斯官方門市，並暫停線上銷售。

陸媒報導，任正非日前透過內部信向員工發表談話，他指出，全球經濟將進入長期衰退和消費能力下降的情況，公司應改變思路與經營方針，從追求規模轉向成「追求利潤和現金流」，先想辦法撐過未來3年的危機。

任正非說，「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」他強調，華為要有品質的活下來，認真執行每個業務，也將邊緣業務全線收縮和關閉，縮小戰線、集中兵力來提升盈利。

華為今年上半年銷售收入比去年同期下滑5.8%，淨利率更從9.8%下降至5%，這代表華為的淨利比去年同期下滑51.97%，此外，由於受到美國的強力制裁，華為終端業務的收入也下滑25.3%。