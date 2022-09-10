縣議員魏嘉彥到場實測，花蓮先期轉運站入口階梯級深不足，空間不夠讓腳掌完全踩在階梯上，恐造成遊客不慎摔傷。（魏嘉彥提供／王志偉花蓮傳真）

縣議員魏嘉彥提醒建設處施工注意細節，並在人口聚集處、樓梯等標示警語。（魏嘉彥提供／王志偉花蓮傳真）

中秋連假，不少人搭乘客運返鄉、出遊，剛啟用的先期轉運站入口階梯疑深度不足，試營運期間已有遊客不慎摔傷，縣議員魏嘉彥接獲陳情，向縣府反映此項問題，並會同施工單位到場測量，符合法規級深25公分，縣府建設處會研擬加設警語。

魏嘉彥表示，有民眾向他反映，轉運站入口階梯疑似深度不足，有遊客在此摔倒受傷。他實測發現級深僅24到25公分，約是成年女性腳掌尺寸，男性可能會有腳跟懸空，踩踏不穩的疑慮。連假尖峰時段，轉運站搭車人潮不少，若民眾為趕車匆忙沒注意，就有可能摔倒受傷。

魏嘉彥安排縣府會勘，目前階梯符合法規所要求，不過他提醒，樓梯深度符合法規最低標準，並不代表階梯深度是符合使用者需求，建議縣府改善，例如設置警告標示，提醒民眾小心踩踏，未來設計正式轉運站時，也要納入考量。

縣府建設處長鄧子榆受訪說，依建築技術規則施工篇第33條第1款第3目規定，轉運站樓梯及平台的寬度、梯級尺寸，級高要在20公分以下、級深24公分以上，經現場實測，級深為25公分，級高為14公分，均符合規定。

鄧子榆表示，受限現場基地大小，目前設計為3階級高14公分共42公分的高程，若為增加級深改成兩階，1階級高增加為21公分，反而不符技術規則的規定，會考慮在階梯面張貼警語，提醒民眾注意。

花蓮轉運站自7月起試營運，本月5日正式啟用。目前已整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者、共26條路線服務，除了是在地民眾轉乘據點，也是遊客來花蓮的旅運新起點。