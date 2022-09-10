9月已經是大學新生開學，以及職場新鮮人踏入職場的季節，換了一個新的環境，當然也想每天清爽整齊出門，但一大早最麻煩的，莫過於要整理一頭亂髮，此次就將介紹以三款今年全新推出的造型器新品，包括新一代Dyson Airwrap、飛利浦溫控護色水潤直捲兩用負離子美髮造型器，以及TYMO VOLUMIZER負離子熱風梳，同時請來了造型師李麗貞Ivydodo，來為造型器新手推薦能快速、簡單，自己也能靠造型器打造的造型。

飛利浦溫控護色水潤直捲兩用負離子美髮造型器BHS752，定價3288元。（石智中攝）

使用飛利浦溫控護色水潤直捲兩用負離子美髮造型器時，可在做上層頭髮造型時，以造型器夾住頭頂根部的頭髮開始推高，製造蓬鬆度。（石智中攝）

使用飛利浦溫控護色水潤直捲兩用負離子美髮造型器打造人魚捲造型時，可使用邊前後翻轉造型器、邊往下移的手法。（石智中攝）