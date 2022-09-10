9月已經是大學新生開學，以及職場新鮮人踏入職場的季節，換了一個新的環境，當然也想每天清爽整齊出門，但一大早最麻煩的，莫過於要整理一頭亂髮，此次就將介紹以三款今年全新推出的造型器新品，包括新一代Dyson Airwrap、飛利浦溫控護色水潤直捲兩用負離子美髮造型器，以及TYMO VOLUMIZER負離子熱風梳，同時請來了造型師李麗貞Ivydodo，來為造型器新手推薦能快速、簡單，自己也能靠造型器打造的造型。
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