iPhone 14系列手機才剛發表，市場已開始預測明年新機。天風國際證券分析師郭明錤認為，蘋果在高階手機市場地位難撼動，可能拉大明年iPhone 15 Pro機型與標準版的規格差異，藉此推升Pro機型出貨量、拉高平均售價。

多次準確預測蘋果新品走勢的郭明錤在推特發文指出，雖然iPhone 14 Pro旗艦機型相較去年13 Pro系列並未漲價，但因為今年14 Pro機型出貨比重拉高、14 Plus取代mini機型，推估今年下半年iPhone 14系列整體平均售價相較去年下半年iPhone 13系列仍高出10%。

展望明年新機，郭明錤認為，蘋果可能拉大iPhone 15 Pro機型與標準版規格的差異，藉此提升Pro機型出貨占比和新機整體平均售價。蘋果甚至也可能開始拉大iPhone 15 Pro與Pro Max規格差異，因為採取精確的產品定位策略，是在成熟市場創造更多營收及獲利的不二法門。

他說，即使硬體創新變得愈來愈有挑戰性，蘋果新品差異化策略仍然能奏效，其中一項原因是Android手機陣營受限於品牌價值和生態系居於劣勢，還無法威脅蘋果在高階市場的地位。

不過，郭明錤也提到，與Android陣營關係密切的晶片商高通把高階晶片委外生產從三星轉單到台積電，以及Android手機品牌和Google積極發展折疊手機，或許有助於Android陣營未來幾年改善在高階市場的劣勢。

美系外資指出，iPhone 14及14 Plus標準版機型採用台積電5奈米製程的A15仿生晶片，Pro機型採用4奈米製程A16仿生晶片，可能受到半導體摩爾定律結構性放緩的影響。

美系外資估算，如果蘋果明年iPhone 15新機全部採用台積電3奈米製程生產的A17晶片，明年台積電3奈米產能將滿載；但如果iPhone 15仍採用晶片分級策略，則台積電明年3奈米產能利用率可能只有50%，恐導致營收下修風險。

市場人士分析，iPhone 14新機晶片差異化，可能跟台積電調漲晶圓代工價格有關，沿用前一代A15仿生晶片有助於降低成本。且消費者透過晶片差異可以更了解產品定位不同，也會讓購買Pro旗艦機型的用戶覺得物有所值。（編輯：郭無患）1110910