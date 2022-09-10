無黨籍台北市參選人黃珊珊今上午受訪。（陳薏云攝）

北市三腳督日前因公廁政見吵得不可開交，無黨籍市長參選人黃珊珊痛批民進黨籍參選人陳時中政見華而不實，不過台北市議員陳怡君即踢爆，北市南港區的「南港公園」公廁鏡子都已經破好幾個月，市府卻擺爛裝死未維修，另「大港墘公園」也曾故障三個月沒人修，痛批黃珊珊根本是回力鏢打在自己臉上。黃珊珊今表示，每個公園都由各單位修繕，該處理要處理，但跟迴力鏢打到誰沒關係。

陳舉例，「南港公園」廁所的鏡子破掉好幾個月沒人修，今年2月28日還被民眾打1999投訴「每一間廁所都非常髒亂」，簡直丟臉丟到家。另外大港墘公園從去年10月啟用，短短3個月內就被民眾狂投訴，抱怨維修太久，來了3次要用廁所都沒得用，從去年10月到今年2月6號都貼故障公告，讓陳怡君炮轟「實在太離譜」。

除了投訴公廁壞掉，還有許多關於公廁氣味的投訴，包含大安區僑安地下停車場、內湖洲子美食街公廁等都被點名。陳怡君表示，市府回應陳情都只會推給委外廠商，公廁改善被柯文哲遺棄了八年，而黃珊珊講出「公廁重點在於管理跟維護」這種市民心中深切的痛點，不僅打臉曾是副市長的自己，也重重打臉柯文哲。

對此黃珊珊今受訪僅簡短表示，每個公園都由各單位修繕，該處理就處理，這是市政府的職責，而台北市有上千個公廁，本來就要維持品質，所以跟迴力鏢打到誰沒有關係。