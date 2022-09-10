高雄市鳳山區建國路10日早上6時34分發生一起住宅火警，起火原因為電器短路，該住宅為電池行，警消人員獲報後出動24車55人及雲梯車前往搶救。在4樓救出30多歲的嗆傷女子，在3樓往4樓樓梯口處救出60多歲的夫妻，夫妻2人經搶救後宣告不治。該電池行在2020年就曾發生火警，當時無人傷亡，這次夫妻倆卻難逃死劫，雙雙喪命。

該住宅1樓為販賣電池的店面，起火原因經調查後為電器短路引起的，火警發生時，119執勤員保持不間斷通話，指導報案人關門避難，等待救援，火勢於20分鐘內撲滅，警消也出動雲梯車救出位在4樓的30多歲女兒與在樓梯間的夫妻，女兒嗆傷送醫救治，而夫妻2人救出時已呈現OHCA狀態，經搶救後前後宣告不治。

夫妻倆經營電池行已經有20多年，平時2人生活在該住宅內，此次中秋連假在外地的女兒才特意回家團圓，不料卻發生憾事；該電池行經營多年，店面與住宅內堆滿二手廢電池與雜物，消防人員表示起火點於1樓，雖未導致廢電池燃燒爆炸，但堆放的雜物也使得救災時相當不便，現場寸步難行。

2020年時電池行就已發生過1次火警，但當時只有老闆一個人在家，自行脫困後無造成傷亡。該區里長鄭鴻章表示，夫妻倆平時待人和善，與鄰居之間的相處也相當融洽，第一次火警時就已經告誡過堆放的雜物很危險，但依然無法阻止此次憾事發生。