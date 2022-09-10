這次旅讀週曆要帶大家去哪裡呢？來看看八里十三行博物館舉辦的南島文化節！

今年7月到10月，新北市結合青春山海線上10個不同主題活動，聯合推出「夏日河海趴」，讓民眾可以一路嗨玩4個月，其中在八里十三行博物館舉辦的南島文化節，主打多元市集、技藝體驗和食農互動，是一個可以充分感受南島語系族群熱情魅力的夏日饗宴。

什麼是TIKI

人像雕刻在南島族群社會普遍存在，其中TIKI是大洋洲的人像雕刻，通常代表祖先或神祗，放在室外可以保護神聖之地不受侵擾，目前全世界最知名的TIKI，就是復活節島的摩艾像，正因為這是南島文化的共同象徵，今年的南島文化節也用TIKI打造出異國風十足的主會場。

體驗南島文化 打獵舞蹈飲食別具特色

在台灣的南島語族除了原住民，還有菲律賓、印尼、馬來西亞等地的新住民，他們這次活動齊聚在一起，擺出60個攤位，推廣現代南島文創和食農文化，現場還能透過趣味活動，瞭解史前時代的南島文化。

南島技藝，不論是手工藝、打獵或是舞蹈，都能在活動現場親自體，現場有手製檳榔鞘食器、小米飯製作以及獵人餐桌，可以親身體驗原住民的傳統文化。