殿外有近30公尺高的彌勒青銅大佛。（李奇叡攝）

三芝彌勒佛院外觀宏偉，成新北市文化新地標。（新北市民政局提供／李奇叡新北傳真）

新北市三芝區的新文化地標「文化彌勒佛院」園區總面積約3公頃，殿外還有近30公尺高的彌勒青銅大佛俯視眾生，歷時10年建造，終於近日落成，並於今日一早舉行落成揭幕儀式，新北市副市長劉和然、文化彌勒大道總會會長汪慈光、會長張進財及地方民代，共同剪綵揭光。

文化彌勒大道總會會長汪慈光表示，佛院主祀彌勒尊佛，是新北市唯一信仰「彌勒大道」的佛院，以向全球推廣「熱愛大自然、世界一家」的理念為宗旨，積極深耕三芝當地，希望為國家、社會、家庭帶來和諧與安定，共同建立新文化、新文明、新價值、新道德的新局面。

汪慈光說，園區總面積約3公頃，建築面積約950坪，主體建築融合東西方建築美學，主殿老母大殿寬廣，高度近30公尺，屋頂以歇山頂結合圓形攢尖頂延伸，呈現「天圓地方」的宇宙觀，代表宇宙之母、萬靈真宰、先天慈母無極聖殿之所在。

汪慈光指出，殿外鑄有總高度30公尺的彌勒青銅大佛，彌勒佛18公尺，底座12公尺，由150片青銅拼接而成，手捧地球，微笑俯視眾生，而大殿一樓還設有「彌勒百態館」，展示多尊不同形態彌勒佛木雕，散播彌勒佛歡笑與喜樂，希望大家能像彌勒佛一般，無處不自在、隨時都歡喜。

新北市民政局局長柯慶忠說，該佛院源自於1987年新竹市創立「財團法人天恩彌勒佛院」，後來在各地培訓人才，而新北市為「文化彌勒佛院」，並在2015年取得新北市寺廟登記。

劉和然表示，文化彌勒佛院在地方上熱心公益，也積極響應各項政府政策，並結合市府成立「銀髮族俱樂部」，提供場地、人力與食物，讓長輩們活動更舒適，並同時提倡環保愛地球，推廣素食及不設香爐等，不但是推行感恩、惜福、歡喜的示範園區，更是新北市文化新地標。