澎湃新聞10日報導，中英兩國建立大使級外交關係50周年暨中國公派留學英國50周年，大陸歐美同學會（中國留學人員聯誼會）主辦，歐美同學會留英分會、歐美同學會金融委員會和歐美同學會留美數字經濟百人會共同承辦的「紀念中國公派留學英國50周年論壇」在北京舉辦。論壇以「開創新時代中英教育、科技合作新紀元」為主題，旨在搭建新形勢下中英兩國在教育、科技、金融等領域可持續的交流與合作平台，增進中英兩國友好互信。論壇並向英國伊麗莎白二世女王的逝世表示深切哀悼。

大陸全國人大常委會副委員長、歐美同學會會長丁仲禮出席開幕式並致辭。中英兩國政府要員、教育界知名人士、科學家、企業家、金融界人士等200多人出席開幕式。論壇開幕式由歐美同學會祕書長王丕君主持。

論壇首先向英國伊麗莎白二世女王的逝世表示深切哀悼。

丁仲禮致辭指出，1972年，中英兩國正式建立大使級外交關係之後不久，總理周恩來直接推動16位中國青年赴英留學，開啟了中英留學交流新篇章，也展開了兩國全方位合作交流新階段。50年後的今天，世界形勢發生了很大變化，但中英合作依然順乎時代潮流、符合人民願望。

丁仲禮強調，中英兩國要相互包容，增進互信，加強合作，互利共贏。希望兩國的有識之士面向未來，著眼長遠、肩負責任，加強對話交流、擴大民間交往，不斷夯實兩國關係友好發展的民意基礎。

英國駐華大使吳若蘭致辭中談到，近年來，中英兩國之間的教育合作蓬勃發展，兩國之間的留學人員為雙方的人文和教育交流奠定了基礎，尤其是在當今充滿動盪的世界裡，人文交流在兩國關係中的地位更加重要。中英兩國各界人士應攜起手來，共同應對衛生、氣候、能源、食品、貧困和安全等領域的全球重大挑戰。

中國駐英國大使鄭澤光致辭指出，公派留學政策是中國對外開放的重要縮影，發揮了引領留學事業、培養國際化人才、增進中外人民友誼的重要作用。中英兩國建立大使級外交關係以來，兩國都曾互派留學生，為兩國輸送了一批又一批棟梁之才，中英兩國大學的教育科研水準也因為交流而不斷提升，中英之間的合作有了更多橋樑和紐帶。

此次論壇還特別設置了主題分別為「中英教育交流互鑒與國際化人才培養」「科創引領數字經濟未來」「中國金融開放新格局——與中英合作展望」的三個平行論壇。

近年來，歐美同學會搭建起多個民間外交載體平臺：在中法兩國連續舉辦四屆「中法文化論壇」，在德國柏林和中國北京先後舉辦兩屆「中德科技論壇」，在中美兩國舉辦「中美經貿論壇」，在英國舉辦「第十七屆21世紀中國論壇」等。