台南市許石音樂圖書館辦理2022許石音樂節，推出多場復古音樂派對，明天下午將由台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主題創作的音樂劇「燃起民謠之火」登場。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，「燃起民謠之火」音樂劇故事腳本參考「百年追想曲—歌謠大王許石與他的時代」（國立台灣歷史博物館助理研究員黃裕元著）一書發想及編劇，以管樂演奏為主並輔以小短劇，演繹許石開始採集台灣民謠過程，及創作台灣流行音樂時遭遇的挫折經歷及心路歷程。

台南市文化局指出，劇中將許石過去創作過的許多熱門歌曲重新編曲為管樂合奏版本，演奏「南都三景」、「南都之夜」、「夜半路燈」、「安平追想曲」等多首耳熟能詳的經典歌曲，全場戲劇將以台語演出。

台南市文化局指出，許石音樂劇首部曲–燃起民謠之火採免費索票入場，於明天下午3時在許石音樂圖書館演出，2時30分入場，館內座位有限，盼觀眾儘早入座。

台南市文化局指出，許石（1919-1980）為台南出身的重要流行音樂家，2018年市府「許石音樂圖書館」正式成立，以許石家屬捐贈文獻文物為基礎，標示台南作為早期流行音樂重鎮的文化意涵，因此「燃起民謠之火」音樂劇首演特地選在許石音樂圖書館，盼觀眾透過音樂及戲劇深入了解許石生平與音樂魅力。（編輯：張芷瑄）1110910