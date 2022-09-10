辛苦的警察人員、台鐵人員疏導交通為民眾指引明路，提供繞路的方向，從8日一路站崗到現在。（吳建輝攝）

台鐵派人搶修超過48小時仍未搶通，影響超過4.7萬旅客。（吳建輝攝）

台鐵彰化路段號誌、計軸器、電纜發生故障，影響將近5萬旅客，其中位在彰化縣大村鄉中正西路的平交道，已經從8日卡到現在，現場將近20位台鐵人員搶修，稍早約莫12點10分左右，柵欄突然升起，原本大家以為已經搶通，柵欄又馬上降了下來，僅僅通車不到1分鐘時間。

「連照片都還沒拍到」台鐵彰化路段發生計軸器、電纜故障，台鐵派人搶修超過48小時仍未搶通，影響超過4.7萬旅客，現場有許多台鐵人員不斷穿梭鐵軌搶修，還有記者與民眾在現場關注搶修情形，不過12點10柵欄升起就又馬上降下，現場先是響起台鐵人員與民眾的歡呼聲，緊接著是哀嚎聲。

在鐵軌旁開自助餐店的老闆說，他與大村市區的距離就隔著這個鐵軌，市區的民眾過不來，要過來的話必須先繞到員林，從中山路才能再繞一圈到他的便當店，現在好了，因為鐵軌卡住大家不繞路，影響超過7成。

現場除了有台鐵人員之外，還有辛苦的警察人員，疏導交通為民眾指引明路，提供繞路的方向，從8日一路站崗到現在；交通部政務次長胡湘麟也下鄉彰化視察。預計下午12點45會進行說明。