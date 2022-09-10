9月1日，波蘭提交了一份議會報告，評估了納粹德國在二戰佔領期間對波蘭造成的破壞和損害，為1.3兆歐元（近39兆新台幣）。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，波蘭希望儘快向德國傳遞一份關於賠償的外交照會，但德國已經拒絕付款，並提醒華沙已於1953年放棄了戰爭賠償的要求。
綜合歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）、《波蘭國家通訊社》（PAP）9日報導，波蘭歐洲議會議員（MEP）臣卡（Bogdan Rzońca）8日接受採訪時表示，歐洲議會保守黨團（ECR）團體，即波蘭執政黨法律正義黨（Law and Justice Party, PiS）黨在歐盟裡面的盟友，將提交一份決議草案，呼籲德國向波蘭支付戰爭賠償，其在第二次世界大戰期間對波蘭的破壞和佔領。
目前相關草案目前尚在編寫中，歐洲議會保守黨團小組尚未正式提交歐洲議會。臣卡談到：「這件決議是由希臘方案黨（Greek Solution Party）的歐洲議會議員維拉普勒斯（Kyriakos Velopoulos）所發起的。」並表示，他非常希望歐洲議會其他黨團的波蘭歐洲議會議員，一同支援這一項潛在決議。
對此歐洲人民黨（EPP）代理發言人佩德羅（Pedro Lopez de Pablo）則稱，沒有收到歐洲議會保守黨團的提案。
「迄今為止，華沙政府這項呼籲並沒有引起柏林當局任何情緒。為什麼斯特拉斯堡（歐洲議會所在）會為此召開會議，萬一這真的被列入會議議程裡呢？」
他也在電子郵件評論：「華沙政府試圖利用歐洲議會，每次全體會議上處理關於波蘭自家法律問題時，他們（波蘭政府）都會花上許多時間來破壞歐洲議會的政治影響力，這在某種程度上來說很矛盾。」
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