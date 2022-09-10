9月1日，波蘭提交了一份議會報告，評估了納粹德國在二戰佔領期間對波蘭造成的破壞和損害，為1.3兆歐元（近39兆新台幣）。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，波蘭希望儘快向德國傳遞一份關於賠償的外交照會，但德國已經拒絕付款，並提醒華沙已於1953年放棄了戰爭賠償的要求。

綜合歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）、《波蘭國家通訊社》（PAP）9日報導，波蘭歐洲議會議員（MEP）臣卡（Bogdan Rzońca）8日接受採訪時表示，歐洲議會保守黨團（ECR）團體，即波蘭執政黨法律正義黨（Law and Justice Party, PiS）黨在歐盟裡面的盟友，將提交一份決議草案，呼籲德國向波蘭支付戰爭賠償，其在第二次世界大戰期間對波蘭的破壞和佔領。

Poland to push for German war reparations in European Parliament, EPP unaware https://t.co/6oFLowEegu — EURACTIV (@EURACTIV) September 9, 2022

目前相關草案目前尚在編寫中，歐洲議會保守黨團小組尚未正式提交歐洲議會。臣卡談到：「這件決議是由希臘方案黨（Greek Solution Party）的歐洲議會議員維拉普勒斯（Kyriakos Velopoulos）所發起的。」並表示，他非常希望歐洲議會其他黨團的波蘭歐洲議會議員，一同支援這一項潛在決議。

Poland will seek 1,3 trillion Euro (1 320 000 000 000) in war reparations from Germany. The report on Polish losses due to German invasion and occupation during WW2 was presented at the Royal Castle in Warsaw. @arekmularczyk @ipngovpl_eng @WBH_2016 https://t.co/oz368NIfMo — British Poles (@britishpoles) September 2, 2022

對此歐洲人民黨（EPP）代理發言人佩德羅（Pedro Lopez de Pablo）則稱，沒有收到歐洲議會保守黨團的提案。

「迄今為止，華沙政府這項呼籲並沒有引起柏林當局任何情緒。為什麼斯特拉斯堡（歐洲議會所在）會為此召開會議，萬一這真的被列入會議議程裡呢？」

他也在電子郵件評論：「華沙政府試圖利用歐洲議會，每次全體會議上處理關於波蘭自家法律問題時，他們（波蘭政府）都會花上許多時間來破壞歐洲議會的政治影響力，這在某種程度上來說很矛盾。」