澎湃新聞10日報導，委內瑞拉前基礎工業和礦業部長、著名經濟學家維克托·阿爾瓦雷斯撰文指出，1980年中國開始改革體制，是時經濟增長主要依賴特區經濟開放、外商投資和產品低價出口。當時國際市場上，中國靠不斷學習其他國家的產品及工藝，以低價競爭。而近年來，中國提高了生產能力，逐漸適應了多邊貿易規則。通過漫長的學習，中國在許多領域的技術都走到了世界前沿。在科技進步的基礎上，中國現在的產品品質及工藝都得到了很大的提升。當前，中國經濟發展的新動力是科技創新。

阿爾瓦雷斯表示，中國的企業、公共融資體系和多邊開發銀行作為後盾，為其提供了充足的經濟資源。中國正投入大量資源研究各種高新技術，以不斷推動產品和工藝創新。

除了研發新產品和新技術，中國還相應地制定了一系列規範生產的新法規，這使其在技術生產標準方面獲得全球領先地位。《中國製造2025》的目標之一是參與制定國際標準，以加強中國企業在國際市場上的地位，並為建立健康、安全的標準化體系奠定基調。

阿爾瓦雷斯稱，為提高在制定國際生產標準中的談判能力，中國增加了對國際組織的瞭解，並努力根據WTO規則對產品的技術合規、動植物檢疫認證標準進行規範，以爭取在世界上技術含量更高的新領域發揮領導作用。

目前，中國參與了海洋、極地、網路空間、外太空、核安全、氣候變化、綠色經濟、光伏和風能技術發展等新領域的標準制定過程。在許多具有創新意識的組織和領域中，中國都能夠扮演領導者的角色，包括世界衛生組織、國際航空組織、國際電信聯盟、ISO標準、電動汽車監管、無人機、虛擬貨幣、大資料和電子商務。

阿爾瓦雷斯強調，中國已經成為了重要的技術輸出國。自2012年以來，研發投資增長了70％。研發經費投入強度（即R＆D／GDP）的增加使技術不斷完善和先進。目前，中國設立了多個創新和先進技術開發園區及創新企業孵化基地，人工智慧、機器人和大資料等領域都得到了蓬勃發展。

此外，中國在科學出版物的總數上已經超過了美國，並且成為世界上執照註冊量增幅最大的國家。盡管在美國註冊的外企有大部分屬於日本、韓國和德國等歐盟國家，但聯想、華為等中國品牌在一眾企業中已經開始脫穎而出。