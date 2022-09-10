大S（徐熙媛）去年底宣布和汪小菲離婚後，今年3月再嫁韓國前男友具俊曄，近來具俊曄常為了工作當空中飛人，今年中秋節則選擇在台灣和大S一起度過。昨(9日)小S二女兒Lily便轉發了一則具俊曄親自下廚拿出一道道好菜的影片，讓Lily瞠目結舌摀嘴，最後還開心比出讚的手勢，可見具俊曄不只收服了小姨子，連小姨子的女兒也也狂讚新姨丈的好手藝。

大S日前閃電宣布梅開二度時，讓家中曾掀起一陣戰爭，S媽氣女兒再婚沒先告知，心死一度表示不願再管女兒，還曬出公雞圖暗批具俊曄要來搶自己的女兒，但隨著具俊曄來台與大S一家一起生活，S媽的心結也逐漸打開，起初讚對方很溫柔、很紳士，日前受訪更表示：「非常nice，脾氣非常穩定，一見面就像一家人」。

具俊曄搬出好菜，讓小S二女兒Lily讚不絕口。（圖／翻攝自lilyhsuuuu IG）

而先前傳出大S低調有了第三胎，但已經被S媽否認，近日具俊曄受訪更稱讚大S旺夫，直言：「好的妻子會給丈夫帶來好運不是嗎？她給我非常多好運，真的是最棒的妻子」，言下之意認為結婚後工作運和各種運勢都變好，本月初他更宣布結婚後的第一次跨年可能無法跟大S一起度過，將受邀到新加坡參加「Don’t Let Daddy Know Fastival in Singapore」表演，令許多新加坡粉絲興奮不已。

最近常在韓國、台灣兩邊跑的具俊曄，昨出現在外甥女Lily的IG限時動態中，見他再展廚藝搬出好料，讓Lily嚇到睜大眼睛、摀住嘴巴，整個人跳坐在椅子上，手舞足蹈比出很讚的手勢，鏡頭外還有女生的聲音狂喊：「歐巴」，氣氛歡愉溫馨，影片傳到微博，網友回應：「新姐夫越看越順眼」、「那個火腿義大利麵一看就是真的會做飯」、「好奇是誰在叫歐巴，哈哈哈哈」、「應該是大姐吧」。