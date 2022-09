大S(徐熙媛)去年底宣布和汪小菲離婚後,今年3月再嫁韓國前男友具俊曄,近來具俊曄常為了工作當空中飛人,今年中秋節則選擇在台灣和大S一起度過。昨(9日)小S二女兒Lily便轉發了一則具俊曄親自下廚拿出一道道好菜的影片,讓Lily瞠目結舌摀嘴,最後還開心比出讚的手勢,可見具俊曄不只收服了小姨子,連小姨子的女兒也也狂讚新姨丈的好手藝。

大S日前閃電宣布梅開二度時,讓家中曾掀起一陣戰爭,S媽氣女兒再婚沒先告知,心死一度表示不願再管女兒,還曬出公雞圖暗批具俊曄要來搶自己的女兒,但隨著具俊曄來台與大S一家一起生活,S媽的心結也逐漸打開,起初讚對方很溫柔、很紳士,日前受訪更表示:「非常nice,脾氣非常穩定,一見面就像一家人」。

具俊曄搬出好菜,讓小S二女兒Lily讚不絕口。(圖/翻攝自lilyhsuuuu IG)

而先前傳出大S低調有了第三胎,但已經被S媽否認,近日具俊曄受訪更稱讚大S旺夫,直言:「好的妻子會給丈夫帶來好運不是嗎?她給我非常多好運,真的是最棒的妻子」,言下之意認為結婚後工作運和各種運勢都變好,本月初他更宣布結婚後的第一次跨年可能無法跟大S一起度過,將受邀到新加坡參加「Don’t Let Daddy Know Fastival in Singapore」表演,令許多新加坡粉絲興奮不已。

最近常在韓國、台灣兩邊跑的具俊曄,昨出現在外甥女Lily的IG限時動態中,見他再展廚藝搬出好料,讓Lily嚇到睜大眼睛、摀住嘴巴,整個人跳坐在椅子上,手舞足蹈比出很讚的手勢,鏡頭外還有女生的聲音狂喊:「歐巴」,氣氛歡愉溫馨,影片傳到微博,網友回應:「新姐夫越看越順眼」、「那個火腿義大利麵一看就是真的會做飯」、「好奇是誰在叫歐巴,哈哈哈哈」、「應該是大姐吧」。