今(10)日為中秋節，家家戶戶除了會吃月餅、烤肉外，也會吃柚子應景。無黨籍桃園市長參選人鄭寶清稍早在臉書祝大家中秋快樂，並列出了幾項「吃柚注意事項」，呼籲大眾享受美食時，也留意這些資訊。

鄭寶清今(10)日在臉書指出，中秋連假三天，無疑是與家人團圓的好時光，一同在朗月清風中，升起炭火烤著肉，一片片的肉經過炭火的洗鍊，更顯得香味四溢，搭配著可口的柚子和月餅，可謂是人生一大享受。美食當前，誰不垂涎？鄭寶清提醒大家，熱量不宜攝取過多，否則將會造成身體負擔。

鄭寶清也列出了幾項「吃柚注意事項」，包括一、柚子富含「呋喃香豆素」成分，會降低部分藥物效用，建議進行相關治療的民眾，想吃柚子淺嘗即可，若發生不良反應，需即時就醫。二、柚子也可能與咖啡因產生交互作用。若不小心與柚子共食，可能造成身體代謝咖啡因的速度下降，以致咖啡因過量堆積在體內，出現心跳加速，甚至心悸的副作用，應小心食用。三、柚子皮含有柑橘油，會刺激貓狗的皮膚、呼吸道，造成寵物身體不適，會對小狗、小貓造成傷害，所以請不要讓家中的寵物接觸到柚子皮。

此外，針對食藥署表示柚子與香蕉或優酪乳一起食用，並不會中毒一事，鄭寶清也特別提醒民眾，並祝大家中秋佳節愉快。