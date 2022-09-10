新北市長侯友宜今天上午出席銀新未來城預定地自強臨時平面停車場活動，除了表示未來還會持續在三重地區增設停車場以外，也承諾「如果繼續好好當市長」，將斥資30億在三重市立圖書館原址，蓋一座可以跟全世界比拼的圖書館，另外也提及將增設三重第二行政中心，讓三蘆地區的環境隨著行政中心的轉移變得更好。

由於侯友宜目前民調大幅領先對手，因此有媒體詢問，今天提出的諸多未來施政方向，是否代表外來選戰的打方將定調為端出「市政牛肉？」不過侯友宜回應時則是避開選戰的問題，僅表示是因為自己在新北已經一段時間了，所以希望將新北市建設成一個國際大都市。

侯友宜說，新北的崛起可以帶動北台灣、帶動千萬人口，也能夠與北台灣一起共好，所以自己一切都是以把新北市長的角色做好，全力推動市政，因此規劃了2030願景工程，包含軌道建設、三個軸心、六大產業面，再加上醫動養對長輩的照顧、小孩的托育環境，就是要讓新北市成為一個國際大都市，不僅帶動北台灣，也帶動全台的發展。