今年第12號颱風「梅花」今天中午增強為中度颱風，持續朝西北方向前進，中央氣象局最快將在明天上半天發布海上颱風警報；若路徑再往西偏，或暴風圈更擴大，也不排除發陸上警報。

根據觀測，「梅花」7級風暴風半徑約120公里，由於持續增強，未來有機會長到150公里。氣象局最快將在明天清晨至上午這段時間，針對東部海域發布警報。

綜合各國模式模擬，颱風後天起速度放慢，甚至有原地打轉的可能，要等到14日才會開始北上。專家認為，萬一「梅花」滯留期間中心更偏西，或暴風圈更擴大，都有發陸警的機率。