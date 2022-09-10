台中商旅集團興建谷關少爺溫泉行館，9日舉行動土典禮，正式插旗谷關溫泉區。台中商旅董事長洪國清表示，溫泉會館基地佔地約2甲，鎖定精緻高價位，規畫住房、男女裸湯、大眾池，盼能促進谷關溫泉區發展。

台中商旅近年取得八仙山莊OT案，也著手規畫緊鄰谷關溫泉區拓展旅宿版圖。洪國清被喻為台中摩鐵教父，政商關係良好，動土典禮藍綠人士雲集，包括鎮瀾宮董事長顏清標、立院副院長蔡其昌等均共襄盛舉。

洪國清表示，少爺溫泉行館佔地約2甲地，兩層樓庭園式，18間住房、男女裸湯、大眾池、16間情侶湯屋，沒有規畫餐廳，斥資逾5億，預計兩年後營運，打造全國獨一無二的溫泉會館。

谷關溫泉區各類型旅宿林立，包括老牌飯店谷關、龍谷，還有谷關統一渡假村、谷關惠來、伊豆、四季、神木谷等飯店，以及高價位虹夕諾雅渡假村與平價的警光山莊等。谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，對於新業者加入，能帶動地方發展，協會樂觀其成。