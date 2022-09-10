中秋節連假第2天，交通部高速公路局預估今日會有第一波收假北返車潮，依過往經驗，駕駛人習慣中午休息後才上路，下午各瓶頸路段會陸續湧現車潮，預估晚間8時過後紓解。

高公局預估，下午易壅塞路段，包括國1苗栗至湖口、西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5宜蘭至坪林以及國6舊正至霧峰系統。

國5宜蘭至坪林已從上午開始壅塞，預計塞到晚間12時舒解，其餘路段可於晚間8時後恢復順暢。