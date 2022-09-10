挪威好手魯德殺進美網決賽。（美聯社）

美網男單決賽戲碼出爐，將由第3種子阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）對決第5種子魯德（Casper Ruud）。魯德在準決賽以7-6、6-2、5-7、6-2奮力拍下卡查諾夫（Karen Khachanov），另一方阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）與地主「美國希望」提亞佛（Frances Tiafoe）打出激烈的五盤大戰，提亞佛第四盤救回賽末點保發成功，拿下搶7將戰局逼入決勝盤，最後仍是阿卡瑞茲技高一籌，6-7、6-3、6-1、6-7、6-3摘得決賽門票。

今年19歲的阿卡瑞茲表現出冠軍等級的戰力，前一輪他以5個小時的苦戰獲勝，這一仗他在滿場敵對的觀眾面前打了將近4個半小時未現疲態，直到獲勝之後才癱倒在地，加上這場比賽就是連續贏下3輪五盤大戰了。賽後阿卡瑞茲與提亞佛擁抱，觀眾報以熱烈歡呼。提亞佛則是追平了單屆7次搶7獲勝的美網紀錄，包括此戰兩次搶7獲勝，可說是「五盤大師」與「搶7專家」的對決。

提亞佛這次表現同樣可圈可點，包括在16強扳倒納達爾（Rafael Nadal），魯德今年在法網決賽就是輸給納達爾。23歲的魯德說：「我在法網的時候想著這可能是我生涯唯一的大滿貫決賽了，幾個月後我又回來了，我的開心真是難以言喻。」魯德如果在決賽獲勝，他將可以摘下生涯首座大滿貫金盃以及世界球王寶座。無論他和阿卡瑞茲哪一方獲勝，今年的美網都會誕生一位全新的冠軍。