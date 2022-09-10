民進黨新竹縣長參選人周江杰，提出推動成立「關西仙草休閒農業區」的政見，他指目前新竹縣的休閒農業區基礎建設都沒有得到妥善維運，難以吸引觀光客，當選將會完善基礎建設，打造新竹縣成為具休閒農業特色的觀光大縣。

周江杰說，9日他到關西鎮參加仙草產業文化活動，和縣議員參選人吳發勝走訪當地農村社區，也見了老縣長林光華，兩人都肯定他用雙腳走遍新竹縣，看顧新竹縣的發展。

周江杰說，關西鎮的仙草遠近馳名，也是新竹縣的農業大鎮，然至今為卻沒有一座能夠讓觀光客休憩的休閒農業區，未來他將會推動成立「關西仙草休閒農業區」，連結關西的農業資源，從點到面推動關西的觀光產業。

周江杰認為，1座完善的遊客服務中心，洗手間、飲水設備、停車場都是最基本的條件，有完善的基礎建設對遊客來說才算是友善的觀光環境，目前新竹縣的休閒農業區基礎建設都沒有得到妥善的維運，當選將會完善新竹縣現有的休閒農業區基礎建設，讓新竹縣成為一個讓遊客流連忘返的觀光大縣。

周江杰並認為，休閒農業區的農業用地，就可設置停車場、廁所、涼亭、步道、農業及生態體驗等公共使用設施，更可以經營民宿，提供農特產品零售及餐飲服務。

他強調，推動休閒農業區的設置就是為了要協助在地農業特色產業發展，創造在地就業機會，豐富生態及保存文化資產，讓更多遊客來新竹縣品嘗像關西仙草這樣優質農產品的好滋味。