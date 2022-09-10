黃明志新歌攜手麻吉弟弟、青蛙合作。（亞洲通文創提供）

黃明志18禁暴走創作的最新單曲〈809000〉，攜手周立銘（麻吉弟弟）、青蛙2位嘻哈歌手合作，3人錄音當天初次見面，黃明志笑稱有網友相見的期待感，也提到與麻吉弟弟初次見面的感受：「看到他時還滿感動的，因為我小時候看他是一個小弟弟在電視上，然後現在長那麼高，我有一點嚇到。」

MV場景為3個世代男生重金打造了不同房間，三個房間內精心安排了各個世代的代表性物品，甚至還有不少已絕版的小物，看著彩蛋滿滿的房間，讓黃明志不禁感嘆「是個充滿回憶殺的房間」，也在片場饒有興致地介紹起場景內有哪些80年代必追的經典偶像和作品，例如籃壇Michael Jordan、香港四大天王、漫畫《灌籃高手》等。黃明志對於00後的房間最感驚喜，極具現代感還別具一格附帶可供觀眾掃描的超大QR Code牆面。

針對曲風，黃明志也有獨特見解，認為80後的rap偏向Gangsta rap（匪幫說唱），有很多槍、鐵鍊、金鍊、金牙等元素，戴金鍊是因為黑幫砍人後在跑路過程中必須要有東西可以換成錢，因此演唱風格更呈現暴走一族、亡命天涯的感覺。90年代嘻哈就比較偏向夜店風格，代表饒舌歌手像是五角（50 Cent）、黑眼豆豆（Black Eyed Peas）等，歌曲內容很多都是在夜店把妹、不斷跑趴。

此外，00後的饒舌曲風比較trap一點，這一代大多數因為生活條件較好，饒舌特色透露出一種「I Don’t Give a Fuck」的處事態度，歌詞內容與造型上也帶有炫富意味，跟80年代Gansta Rap對待什麼事都看不過眼的「Fuck The World」態度形成極大對比。