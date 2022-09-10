新竹棒球場7月下旬開打後，因場地缺失導致球員受傷，僅打2場就停賽。1個多月來新竹市政府持續改善棒球場，共召開6次小組會議，並邀竹市棒委會、中職球員工會代表等專家8次現勘，包括草皮灑水養護、內野水泥牆、視線不良座位與外野看台，現已完成初步改善。

新竹棒球場持續改善當中，其中，棒球場草皮區調整灑水系統，提升噴灌水壓加強補水量、增加澆灌頻率，每次噴灌水量達9噸、每天8次，每周噴灌水量大於250噸，並視天氣狀況增減。

此外，也增設專用快速接頭閥 （QCV）接大口徑消防水帶手動噴灌，經測試噴灑範圍可至內野紅土區各角落，完整補足交界縫與風阻死角區域，維持草皮、紅土濕潤，灑水噴頭頂部人工草皮已於8月底加裝完成。

至於內野看台水泥牆過高影響觀賽視線，經與多方確認後，切割水泥牆面至75公分高，並於上方安裝透空欄杆扶手，增加通透性與安全性， 總高為150公分 ，現已完成水泥牆切割。

而視線不良座位席，經檢討後需要局部調整，內野原席位調整299席、增設337席，並調整打擊視覺區周邊396席，改善座位席的視角。

此外，也針對外野看台面漆剝落進行改善，持續進行面漆刨除作業，待表面整平後，再重新漆上底漆，並上含輕質砂的面漆，透過顆粒增加表面止滑性。

市府指出，棒球場改善小組會持續與中職、球團、球員工會等單位密切溝通合作，虛心接受意見並檢討改善。